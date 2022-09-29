ПСЖ обманул самого дорогого футболиста мира

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 23:07
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Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе недоволен трансферной кампанией "Пари Сен-Жермен". По информации Sports.ru, игрока не устроил тот факт, что парижский клуб не подписал "девятку" в летнее трансферное окно. В этом вопросе он солидарен с Луишем Кампушем, который в недавнем интервью заявил, что трансферная кампания ПСЖ была не самой удачной.

Схожую мысль высказал и главный тренер Кристоф Гальтье, сказав, что руководители клуба хотели подписать игрока нового типа для усиления атаки, но этого не произошло. 

Напомним, сам Мбаппе на прошлой неделе заявил, что в сборной Франции играет более свободно, чем в клубе - благодаря тому, что в ее составе есть такая "девятка", как Оливье Жиру. 

Сообщается, что во время переговоров о продлении контракта Мбаппе обещали, что команда усилится, и подписание "девятки" мирового класса является одним из приоритетов. Килиан недоволен тем, что клуб не сдержал это обещание.

Летом была информация об интересе ПСЖ к таким форвардам, как Роберт Левандовски, Джанлука Скамакка и Маркус Рэшфорд. Однако клуб так и не провернул трансфер на эту позицию.

Добавим, что Мбаппе возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов мира. Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает его трансферную стоимость в 206 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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