ПСЖ нашёл кандидата в Бундеслиге на замену Хвиче Кварацхелии

"Пари Сен-Жермен" проявляет предметный интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Ибрагиму Мазе, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга, французский гранд рассматривает возможность трансфера 20-летнего алжирца уже в ходе предстоящего зимнего трансферного окна.

Отмечается, что окружение футболиста уже поставлено в известность об интересе со стороны парижан. Руководство ПСЖ внесло Мазу в шорт-лист потенциальных новичков, где он рассматривается в качестве замены вингеру Хвиче Кварацхелии, который недавно перенёс операцию после тяжёлого разрыва крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

Впрочем, совершить эту сделку парижскому клубу будет непросто. Руководство "Байера" сохраняет полное спокойствие и не намерено расставаться с игроком. Леверкузенцы твердо настроены продлить действующее соглашение с хавбеком (которое сейчас рассчитано до 2030 года) на улучшенных финансовых условиях. В немецком клубе видят в Мазе ключевую фигуру для долгосрочного проекта.

Маза перешёл в "Байер" летом 2025 года из "Герты" за 12 миллионов евро. В текущем сезоне атакующий полузащитник демонстрирует яркую игру, успев отметиться тремя голами и тремя ассистами в десяти матчах за "фармацевтов" во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.



