ПСЖ нашел замену главному тренеру

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 16:08
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Бывший главный тренер аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Насьональ" Марсело Гальярдо может возглавить французский "Пари Сен-Жермен" в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

По информации итальянского журналиста и инсайдера Николо Скира, не только Зинедин Зидан, но и Гальярдо значится в списке возможных кандидатов на пост наставника парижан.

Напомним, что с прошлого года ПСЖ тренирует Кристоф Гальтье, методами работы которого недовольны футболисты. Они считают его тактически ограниченным. Еще 56-летнего французского специалиста обвиняют в особом отношении к некоторым игрокам.

47-летний Гальярдо начинал тренерскую работу в 2011 году. Игровая карьера аргентинца прошла в "Ривер Плейте", "Насьонале", "Монако", ПСЖ, "Ди Си Юнайтед". Сыграл 46 матчей и забил 14 голов за сборную Аргентины в период 1994-2003 годов.

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Метки:
ПСЖ

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