ПСЖ нашел Неймару новый клуб

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает "Чемпионат".

По информации Calciomercato.it, директор парижан Луиш Кампуш связался с руководством "Ювентуса" и предложил им арендовать 30-летнего футболиста. При этом ПСЖ готов платить бразильцу часть зарплаты.

Ранее сообщалось, что французский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около 50 миллионов евро за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.