Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского "Реала" и сборной Турции Арды Гюлера за 200 миллионов евро, передают Vesti.kz.

По данным Ajansspor, парижане также готовы предложить 21-летнему футболисту контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше восьми миллионов, от которых, как сообщалось ранее, Гюлер отказался в ходе переговоров о продлении соглашения со "сливочными".

В случае осуществления сделки трансфер турецкого хавбека станет одним из самых дорогих в истории мирового футбола. При этом официального предложения со стороны ПСЖ пока не поступало, а руководство "Реала" не заявляло о готовности расстаться с игроком.

В текущем сезоне Гюлер стал одним из ключевых футболистов мадридского клуба, записав на свой счёт четыре гола и семь результативных передач в 14 матчах.

Гюлер защищает цвета "Реала" с 2023 года, когда перешёл из "Фенербахче" за 30 миллионов евро.



