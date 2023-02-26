ПСЖ готов расстаться с Месси, Мбаппе или Неймаром. Подробности

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 21:58
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" может лишиться одного из своих звездных нападающих - Неймара, Лионеля Месси или Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это связано с желанием руководства клуба урезать бюджет на заработную плату на 30 процентов к концу следующего трансферного окна.

Данная мера является результатом необходимости соблюдения правил финансового Fair play, установленных УЕФА. Катарские владельцы клуба намерены сократить расходы, чтобы выполнить условия мирового соглашения с УЕФА.

Срок контракта Месси истекает в конце текущего сезона, и пока не было достигнуто соглашение о продлении. СМИ сообщают, что "Интер Майами" проявляет интерес к аргентинскому нападающему.

Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ" в мае прошлого года, срок действия которого истекает в 2025 году. Контракт с Неймаром также действует до 2025 года, но в нем есть опция продления на один сезон.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан Футбольные трансферы

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