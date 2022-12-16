ПСЖ готов продать Мбаппе за 300 миллионов евро

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 19:51
©news.cgtn.com

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может сменить клуб после завершения сезона 2022/23. ПСЖ готов продать одного из своих лидеров за рекордную сумму в истории мирового футбола. 

По информации The Telegraph, в ПСЖ понимают, что Мбаппе, вероятно, проводит последний сезон в клубе. Его готовы продать, если получат предложение, которое устроит клуб.

"Если люди понимают, какой ценностью сейчас обладает Килиан, то они поймут, как важен он для клуба. Его масштаб огромен. Цена? 300-350 млн евро.

"Реал" предлагал ему больше денег, чем мы, и он мог выбирать. Это мощнейшее заявление. Он выбрал ПСЖ, и дело было не в деньгах", – сказал высокопотавленный источник в ПСЖ.

Напомним, что на данный момент Мбаппе выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции. Форвард является лучшим бомбардиром турнира вместе с Лионелем Месси, забив пять мячей. 18 декабря сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины. 

 

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:51
Франция
ПСЖ готов продать Мбаппе за 300 миллионов евро
13 декабря, 09:23
Франция
"Одаренность выше, чем у Роналду и Месси". Мбаппе сравнили с Пеле
13 декабря, 08:47
Франция
Месси после игры на ЧМ-2022 стал главным претендентом на "Золотой мяч"
12 декабря, 09:27
Франция
ПСЖ нацелился на форварда "МЮ" и готов платить ему 52 миллиона в год
11 декабря, 19:39
Франция
Зидан сменит Дешама? Сборная Франции определилась с тренером после ЧМ
7 декабря, 22:57
Франция
В ПСЖ прокомментировали информацию об интересе к Роналду
3 декабря, 13:57
Франция
Стали известны условия для перехода Мбаппе в "Реал"
19 ноября, 12:00
Франция
ПСЖ готов подписать Роналду
19 ноября, 08:51
Франция
Месси вернется в "Барселону" или перейдет в "Манчестер Сити"
16 ноября, 22:13
Франция
42-летний рефери умер от инсульта во время тренировки. ПСЖ выразил соболезнования
© 2008 - 2022 ТОО «EML»