ПСЖ готов продать Мбаппе за 300 миллионов евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может сменить клуб после завершения сезона 2022/23. ПСЖ готов продать одного из своих лидеров за рекордную сумму в истории мирового футбола.

По информации The Telegraph, в ПСЖ понимают, что Мбаппе, вероятно, проводит последний сезон в клубе. Его готовы продать, если получат предложение, которое устроит клуб.

"Если люди понимают, какой ценностью сейчас обладает Килиан, то они поймут, как важен он для клуба. Его масштаб огромен. Цена? 300-350 млн евро.

"Реал" предлагал ему больше денег, чем мы, и он мог выбирать. Это мощнейшее заявление. Он выбрал ПСЖ, и дело было не в деньгах", – сказал высокопотавленный источник в ПСЖ.

Напомним, что на данный момент Мбаппе выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции. Форвард является лучшим бомбардиром турнира вместе с Лионелем Месси, забив пять мячей. 18 декабря сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

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