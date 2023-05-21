ПСЖ близок к подписанию Жозе Моуринью

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 12:45
©ФК "Рома"

ПСЖ близок к назначению португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает La Repubblica.

По данным источника, главного тренера "Ромы" не устраивают ограничения в трансферном бюджете из-за возможности нарушения финансового фэйр-плей. При этом в руководстве клуба обсуждать данный вопрос с ним не спешат, а эмоционального специалиста этот факт раздражает. Что, несомненно, очень влияет на его решение по поводу будущего. 

Отмечается, что ситуация, сложившаяся в римском клубе, способствует продвижению парижан в намерении подписать Моуринью. 

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Метки:
ПСЖ Моуринью Жозе

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