"Пари Сен-Жермен" нашел замену Месси

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может сменить в ПСЖ Лионеля Месси, сообщает "Чемпионат".

Изначально ПСЖ не нуждался в таком футболисте, как Бернарду Силва, учитывая, что у них есть игроки на этой позиции - Карлос Солер и Фабиан Руис, этим летом перешедшие в парижскую команду. Однако желание спортивного директора французов Луиса Кампоса подписать португальского полузащитника, с которым он знаком по "Монако", может послужить началом для потенциального ухода аргентинской звезды из ПСЖ, которому потребуется равноценная замена.

Отмечается, что сейчас Месси чувствует себя комфортно в Париже, но по поводу его возвращения в "Барселону" в СМИ появляется множество спекуляций, вследствие чего нельзя исключать вероятного возвращения игрока в стан "сине-гранатовых".