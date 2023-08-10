Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Новый тренер ПСЖ принял решение по Неймару

Новый тренер ПСЖ принял решение по Неймару
©eurosport

Новый главный тренер французского "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике не рассчитывает в новом сезоне на нападающего Неймара, сообщают Vesti.kz. Бразилец уже поставлен в известность.

По информации RMC Sport, сразу несколько футболистов основного состава ПСЖ были поставлены в известность Энрике и спортивным директором клуба Луишем Кампушем, что им придется искать новую команду.

Помимо Неймара в этот список вошли Уго Экитике, полузащитники Марко Верратти и Ренату Саншеш, а также защитник Хуан Бернат.

Кроме того, Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию. Они также не тренировались последние два дня. в фотосессии также не участвовал Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил ПСЖ об уходе. У бразильца есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 год из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ПСЖ Неймар

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:33
Франция
©eurosport Новый тренер ПСЖ принял решение по Неймару
Сегодня , 08:34
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ может исключить Мбаппе из основы на весь сезон 
Вчера , 10:26
Франция
©instagram.com/o.dembele7 В "Барселоне" подтвердили переход своего игрока в ПСЖ
8 августа, 16:21
Франция
©ПСЖ ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник
8 августа, 10:30
Франция
©ПСЖ Футболисты ПСЖ нашли плюсы в отстранении Мбаппе
8 августа, 09:58
Франция
©ПСЖ Неймар получил предложение с зарплатой 400 миллионов евро
8 августа, 07:59
Франция
©instagram.com/neymarjr Отец Неймара прокомментировал новость об уходе сына из ПСЖ
7 августа, 23:02
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар уведомил ПСЖ о желании покинуть клуб
7 августа, 17:11
Франция
©instagram.com/k.mbappe В ПСЖ приняли решение по Мбаппе перед стартом Лиги 1
7 августа, 09:18
Франция
©ПСЖ Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе
6 августа, 15:30
Франция
©twitter.com/NeymarJrSite Неймар вернется в "Барселону" - источник
5 августа, 14:38
Франция
©WTA Стали известны потенциальные соперницы Рыбакиной на турнире в Монреале
3 августа, 22:30
Франция
©twitter.com/dembouz ПСЖ готовится объявить о переходе Дембеле из "Барселоны"
3 августа, 15:27
Франция
©ПСЖ Неймар впервые с февраля сыграл за ПСЖ и забил гол-красавец. Видео
3 августа, 15:12
Франция
©ПСЖ ПСЖ выбрал новых нападающих для усиления
3 августа, 13:47
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе уходит? ПСЖ убрал Килиана с официального сайта
3 августа, 11:59
Франция
©twitter.com/TeamCRonaldo ПСЖ договорился с партнером Роналду. Известна сумма трансфера
2 августа, 08:34
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отклонил новое предложение ПСЖ
1 августа, 17:58
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе больше не может продлить контракт с ПСЖ
1 августа, 09:58
Франция
©instagram.com/k.mbappe Назван основной вариант для Мбаппе в случае перехода в АПЛ
1 августа, 08:16
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ может пожаловаться на "Реал" в ФИФА из-за Мбаппе
31 июля, 22:38
Франция
©globallookpress.com Юрген Клопп пошутил над информацией о трансфере Мбаппе в "Ливерпуль"
31 июля, 17:51
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ должен выплатить бонус Мбаппе. Известны причины
31 июля, 12:31
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ получил неожиданное предложение по Мбаппе
31 июля, 09:45
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ определился с ценой на Мбаппе для "Реала"
30 июля, 07:35
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ ПСЖ предложили способ заработать на Мбаппе
29 июля, 17:00
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" намерен бесплатно подписать Мбаппе
28 июля, 10:49
Франция
©twitter.com/marquinhos_m5 Капитан ПСЖ может поплатиться за поддержку Мбаппе
27 июля, 09:05
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе "обломал" клуб из Саудовской Аравии
24 июля, 22:49
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ разрешил клубу из Саудовской Аравии провести переговоры с Мбаппе - источник

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus