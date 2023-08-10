Новый тренер ПСЖ принял решение по Неймару

Новый главный тренер французского "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике не рассчитывает в новом сезоне на нападающего Неймара, сообщают Vesti.kz. Бразилец уже поставлен в известность.

По информации RMC Sport, сразу несколько футболистов основного состава ПСЖ были поставлены в известность Энрике и спортивным директором клуба Луишем Кампушем, что им придется искать новую команду.

Помимо Неймара в этот список вошли Уго Экитике, полузащитники Марко Верратти и Ренату Саншеш, а также защитник Хуан Бернат.

Кроме того, Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию. Они также не тренировались последние два дня. в фотосессии также не участвовал Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил ПСЖ об уходе. У бразильца есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

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Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 год из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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