ПСЖ готов отпустить Неймара: бразилец уже выбрал чемпионат для продолжения карьеры

"Пари Сен-Жермен" готов отпустить форварда сборной Бразилии Неймара. И у него сменились приоритеты, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, парижане намерены продать футболиста в летнее трансферное окно.

Если ранее бразилец стремился вернуться в "Барселону", за которую играл до перехода в ПСЖ в 2017 году, то сейчас он рассматривает варианты продолжения карьеры в АПЛ, МЛС и чемпионате Саудовской Аравии. Последние уже предложили ему контракт с зарплатой 400 миллионов евро. Хотя приоритетным для себя вариантом нападающий считает МЛС, куда недавно перебрался другой экс-игрок ПСЖ Лионель Месси.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2025 года, а портал Transfermarkt текущую стоимость игрока оценивает в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний форвард сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.