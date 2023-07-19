Новый тренер ПСЖ принял решение по Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике определился с планами на нападающего Килиана Мбаппе. Новый наставник парижан выступает за продажу француза в летнее трансферное окно, если футболист не будет продлевать свой контракт, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Debate.

По информации источника, на деньги, вырученные с продажи Мбаппе, Энрике хочет подписать нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича и полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

Тренер не видит смысла брать Мбаппе в тур по Японии, если он не останется. Однако ПСЖ заработает 22 миллиона евро только за то, если француз появится хотя бы на тайм в трех товарищеских матчах.

Энрике хотел бы, чтобы ситуация с Мбаппе решилась как можно скорее. Испанский специалист хочет собрать свой состав в кратчайшие сроки.

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Напомним, Мбаппе отказался продлевать контракта с парижанами, который истекает в 2024 году. В этой связи ПСЖ намерен продать нападающего этим летом, поскольку не хочет отпускать игрока бесплатно.

При этом ПСЖ готов оправить Мбаппе на скамейку запасных на весь следующий сезон, если его позиция по контракту останется прежней.

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Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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