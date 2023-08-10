На Неймара нашелся покупатель. Названа рекордная сумма трансфера

Саудовский "Аль-Хиляль" подготовил предложение французскому "Пари Сен-Жермену" по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за футболиста 200 миллионов евро. В это сумму входит компенсация для ПСЖ, а также зарплата игрока. Контракт с Неймаром будет рассчитан на три года.

ПСЖ готов отпустить Неймара в "Аль-Хилаль", поскольку не хотят продавать форварда европейской команде. Сам бразилец скептически относится к перспективе перехода в Саудовскую Аравию.

ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник

Ранее стало известно, что Неймар попросил ПСЖ об уходе. В парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года.

Сообщалось, что у Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 год из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт бразильца с парижанами действует до июня 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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