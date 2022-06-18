Неймар узнал о своем будущем в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" хочет избавиться от некоторых футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Об этом сообщает Marca.

Одним из кандидатов на выход является Неймар, который получает около 50 миллионов евро за сезон. Однако бразильский форвард не желает уходить из французского клуба, в который перешел в 2017 году за рекордную в истории футбола сумму - 222 миллиона евро.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что в клубе не совсем довольны отношением игрока к своему делу. Кроме того, болельщики команды также хотят, чтобы он покинул Париж.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.