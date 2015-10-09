Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 01:50
 

Назван обладатель "Золотого мяча": это не Ямаль

  Комментарии

Поделиться
Назван обладатель "Золотого мяча": это не Ямаль ©x.com/ballondor

Вингер ПСЖ Усман Дембеле удостоился "Золотого мяча" по итогам прошедшего сезона, сообщают Vesti.kz. Церемония, организованная журналом France Football, прошла в парижском театре Шатле.

Поделиться

Вингер ПСЖ Усман Дембеле удостоился "Золотого мяча" по итогам прошедшего сезона, сообщают Vesti.kz. Церемония, организованная журналом France Football, прошла в парижском театре Шатле.

Вместе со своим клубом Дембеле оформил историческую победу в Лиге чемпионов, французской Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции.

Напомним, что одним из претендентов на награду называли вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который удостоился приза лучшему молодому игроку.

Отметим, что обладательницей женского "Золотого мяча" стала полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати. Она сотворила историю, в третий раз подряд завоевав эту награду.

В рамках этой церемонии были вручены награды по следующим номинациям:

  • "Золотой мяч": Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • "Золотой мяч" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)
  • Лучший мужской футбольный клуб: ПСЖ (Франция)
  • Лучший женский футбольный клуб: "Арсенал" (Англия)
  • Лучший бомбардир среди мужчин: Виктор Дьёкереш ("Спортинг"/"Арсенал", Швеция)
  • Лучший бомбардир среди женщин: Эва Пайор ("Барселона", Польша)
  • Лучший вратарь среди мужчин: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити", Италия)
  • Лучший вратарь среди женщин: Ханна Хэмптон ("Челси", Англия)
  • Лучший тренер среди мужчин: Луис Энрике  (ПСЖ)
  • Лучший тренер серди женщин: Сарина Вигман (сборная Англии)
  • Лучший футболист мира до 21 года: Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)
  • Лучшая футболистка мира до 21 года: Вики Лопес ("Барселона", Испания)
Лига Европы 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 00:00   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!