Месси уйдет из ПСЖ? Аргентинский форвард получил выгодное предложение

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси получил предложение перейти в американский клуб MLS "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Николы Скиры, озвученной в его Twitter, стало известно, что американский клуб сделал Месси очень выгодное финансовое предложение. Тем временем, ПСЖ желает убедить звезду остаться в команде, предлагая контракт до 2024 года с возможностью продления на один сезон. В ближайшие несколько недель ожидается, что Месси определится со своим будущим.

Контракт Месси с ПСЖ заканчивается в конце текущего сезона. Несмотря на это, сам футболист заявил в недавнем интервью, что чувствует себя комфортно в парижской команде и полностью адаптировался к клубу и городу.