Месси обошел Роналду по числу голов со штрафного

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:58
©ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов со штрафного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аргентинец отметился забитым мячом со стандартного положения в матче девятого тура чемпионата Франции против "Ниццы" - 2:1. 

Теперь на счету Месси 60 голов со штрафного. Это на два мяча больше чем у форварда МЮ Криштиану Роналду.

В текущем сезоне аргентинец в 12-ти матчах ПСЖ во всех турнирах отметился семью взятиями ворот, сделав при этом восемь ассистов. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ

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