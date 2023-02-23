Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 10:31
©instagram.com/leomessi

Бывший футболист "Пари Сен-Жермена" и "Барселоны" Людовик Жюли поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz

Жюли, который играл с юным Месси в "Барсе", считает, что, если аргентинец хочет продлить контракт с ПСЖ, то ему стоит завершить карьеру в сборной.

"Необходимо знать, что Месси больше не сможет играть все матчи. Например, иногда нужно будет отдыхать перед матчами Лиги чемпионов. Я вижу такой ритм - три матча и затем один отдых. Месси говорит, что все еще хочет играть за сборную Аргентины, и это может быть проблемой. После определенного возраста вы гораздо хуже восстанавливаетесь после усталости от долгих перелетов. Месси много критиковали, но когда мы видим чемпионат мира, который он выиграл, потому что хорошо подготовился, это должно убедить ПСЖ продлить с ним контракт", - приводит слова Жюли Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Барселона ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:31
Франция
Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео
Сегодня , 09:26
Франция
Стало известно, что Неймар сказал советнику ПСЖ во время ссоры
Вчера , 16:37
Франция
Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб
Вчера , 10:28
Франция
ПСЖ призвали продать Месси. Трансфер Лео назвали провалом
21 февраля, 15:29
Франция
Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ
21 февраля, 09:46
Франция
Неймар определился с будущим в ПСЖ. При чем тут Месси?
20 февраля, 18:20
Франция
Самый молодой. Мбаппе установил рекорд в чемпионате Франции
20 февраля, 15:51
Франция
Лионель Месси прилетел в Барселону (Видео)
19 февраля, 18:24
Франция
Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси
18 февраля, 21:00
Франция
Стало известно решение Неймара о своем будущем в ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»