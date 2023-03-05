Мбаппе вошел в историю ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:15
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Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча 26-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ одержал победу над "Нантом" со счетом 4:2. Последний гол парижан в этой встрече забил Мбаппе, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды.

Для 24-летнего нападающего гол в ворота "Нанта" стал 201-м в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Всего в этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей за ПСЖ во всех турнирах, а также отдал восемь результативных передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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