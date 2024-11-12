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Мбаппе вернется в ПСЖ? Форварда заметили в Париже

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Мбаппе вернется в ПСЖ? Форварда заметили в Париже ©x.com/realmadrid

Форвард мадридского "Реала" Килиана Мбаппе посетил столицу Франции - Париж, передает Vesti.kz со ссылкой на твиттер-аккаунт Actu Foot.

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Форвард мадридского "Реала" Килиана Мбаппе посетил столицу Франции - Париж, передает Vesti.kz со ссылкой на твиттер-аккаунт Actu Foot.

Накануне футболист приехал в Париж, где встретился со своими друзьями, в числе которых защитник из Марокко Ашраф Хакими. Этим летом Мбаппе перешел в "Реал" из "Пари Сен-Жермен", за который выступал в течении семи лет.

Ранее Киллиан выразил недовольство своим положением в "королевском" клубе. По мнению футболиста тренерский штаб неправильно использует своего подопечного.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "сливочных", отметившись восемью голами и двумя ассистами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом
 

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