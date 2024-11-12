Мбаппе вернется в ПСЖ? Форварда заметили в Париже
Форвард мадридского "Реала" Килиана Мбаппе посетил столицу Франции - Париж, передает Vesti.kz со ссылкой на твиттер-аккаунт Actu Foot.
Форвард мадридского "Реала" Килиана Мбаппе посетил столицу Франции - Париж, передает Vesti.kz со ссылкой на твиттер-аккаунт Actu Foot.
Накануне футболист приехал в Париж, где встретился со своими друзьями, в числе которых защитник из Марокко Ашраф Хакими. Этим летом Мбаппе перешел в "Реал" из "Пари Сен-Жермен", за который выступал в течении семи лет.
Ранее Киллиан выразил недовольство своим положением в "королевском" клубе. По мнению футболиста тренерский штаб неправильно использует своего подопечного.
🚨 Kylian Mbappé a fait un petit détour à Paris pour profiter de ses amis et notamment d’Achraf Hakimi. 🇫🇷🇲🇦😁— Actu Foot (@ActuFoot_) November 11, 2024
📲 Instagram pic.twitter.com/vEfpbmYoJl
В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "сливочных", отметившись восемью голами и двумя ассистами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
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