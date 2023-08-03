Мбаппе уходит? ПСЖ убрал Килиана с официального сайта

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе, по всей видимости, близок к ухода из французского клуба, сообщают Vesti.kz.

Ранее форвард был исключен из заявки ПСЖ на турне по Японии. После Мбаппе был выставлен на трансфер. Причина - отказа француза активировать опцию продления с клубом.

Теперь фотографию Мбаппе убрали с обложки официального сайта ПСЖ. На странице основной мужской команды парижан представляют Неймар, Марко Верратти, Маркиньос, Люка Эрнандес и Ли Кан Ин.

Напомним, что главным претендентом на Мбаппе считается "Реал". Мадридский клуб намерен закрыть сделку до начала нового сезона в Ла Лиге.

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24-летний Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. В составе ПСЖ Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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