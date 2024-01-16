Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе определился со своим будущим во французском клубе, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Абделла Булма, форвард решил не продлевать контракт с ПСЖ и покинет клуб летом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском "Реале". Стороны пришли к соглашению. В то же время "королевский клуб" поставил французу ультиматум: он должен сообщить, подпишет ли он контракт с испанским клубом до конца января или эта сделка не состоится.

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и четыре результативные передачи. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.