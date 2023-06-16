Мбаппе ответил, влияет ли на его будущее президент Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе ответил на вопрос, влияет ли на его карьеру президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал, что попробует настоять на том, чтобы Мбаппе остался в парижском клубе.

"Какое влияние имеет президент? На мою карьеру сегодня, в 2023 году, никакого. Он хочет, чтобы я остался в Париже, моя цель - остаться, мы на одной волне", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену



Ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. Форвард отказался от опции продления соглашения на еще один сезон и может стать свободным агентом.



В услугах француза заинтересованы мадридский "Реал" и ряд клубов АПЛ. Контрактное соглашение игрока с парижанами истекает в июне 2024 года.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева