Мбаппе и ПСЖ возобновили переговоры о контракте

"Пари Сен-Жермен" и французский нападающий Килиан Мбаппе возобновили переговоры о ситуации вокруг контракта, сообщают Vesti.kz.

По информации L’Equipe, речь идет не о пролонгации соглашения, а об урегулировании отношений.

Ранее 24-летний футболист проинформировал парижан о своем намерении остаться в команде до истечения срока контракта - до лета 2024 года. ПСЖ со своей стороны не собирается отпускать игрока бесплатно и выставил его на трансфер. При этом клуб отстранил Мбаппе от тренировок с основным составом и не включил в заявку на игру первого тура чемпионата с "Лорьяном" (0:0).

Также сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность недопуска игрока на домашний стадион "Парк де Пренс", хотя игрок был замечен на трибунах во время встречи с "Лорьяном".

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе парижан стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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