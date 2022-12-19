Мбаппе дали совет, чтобы выйти на уровень Месси и Роналду

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 23:59
©FIFA

Главный тренер "Ди Си Юнайтед" экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни советует Килиану Мбаппе уйти из ПСЖ, сообщает Sports.ru.

"Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. ПСЖ - большой клуб, но Килиан уже всего добился в Лиге 1. Возможно, ему следует перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Реал Мадрид".

Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в МЮ или "Реал", я считаю", – заявил бывший форвард МЮ.

Отметим, что Мбаппе с восемью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. В финальном матче с Аргентиной он оформил хет-трик. При этом в серии пенальти французы проиграли.

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Метки:
Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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