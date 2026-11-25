Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике вновь нацелился на воспитанника "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, после зимнего трансфера полузащитника Педро Фернандеса парижане хотят подписать 16-летнего хавбека каталонцев Эбриму Тункару. Чтобы опередить конкурентов и узнать условия сделки, ПСЖ отправляет в Барселону двух эмиссаров для начала переговоров.

Луис Энрике хочет увести Тункару по примеру Дро

Уход Фернандеса стал ударом для главного тренера "сине-гранатовых" Ханси Флика, рассчитывавшего закрепить его в первой команде. Однако у Тункары другая контрактная ситуация: в январе левоногий хавбек подписал свой первый профессиональный контракт с "Барселоной" до 2029 года.

Молодой футболист выделяется физической мощью, играет инсайда, атакующего полузащитника или вингера и уже привлёк внимание других клубов Европы.





Флик не хочет терять очередную жемчужину "Барсы"

Немецкий специалист следит за Тункарой, который уже тренировался с основой и играл в предсезонных матчах, и хочет сохранить его в клубе.

Главное препятствие для ПСЖ - сам игрок, настроенный заиграть в "Барселоне", где для него уже составили план развития. Несмотря на попытки Луиса Энрике заманить таланта проектом ПСЖ и высокую конкуренцию в Европе, каталонцы не хотят повторения истории с Дро и намерены удержать футболиста.

Напомним, 18-летний воспитанник "Ла Масии" Педро "Дро" Фернандес перешёл из "Барселоны" в ПСЖ в январе 2026 года. Игрок решил сменить клуб в поисках игровой практики из-за высокой конкуренции в составе каталонцев, а парижане заплатили за него 8,2 миллиона евро, подписав контракт до 2030 года.