Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике выступает инициатором трансфера полузащитника "Барселоны" Гави в январское окно. Тренер знаком с игроком по сборной Испании и видит его в стартовом составе парижан в связке с Фабианом Руисом, передают Vesti.kz.

Положение игрока в "Барселоне"

По информации СМИ, интерес со стороны ПСЖ возник на фоне сокращения игрового времени Гави. Хавбек начинал сезон в старте, но из-за конкуренции и решений главного тренера "сине-гранатовых" Ханси Флика потерял прежние позиции в составе.

Совместимость с Фабианом Руисом

В полузащите ПСЖ Гави должен дополнить Фабиана Руиса. Если Фабиан отвечает за владение мячом, пасы между линиями и атаки вторым темпом, то Гави добавит команде мобильности, прессинга после потерь и борьбы за подборы. При этом место в основе парижан игроку не гарантировано из-за высокой внутренней конкуренции.

Гави. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Трудности трансфера

Осуществить переход будет сложно, так как контракт Гави с каталонским клубом рассчитан до июня 2030 года, и "Барселона" не принимала решения о его продаже. До открытия зимнего рынка у Флика есть время изменить ситуацию и вернуть полузащитнику минуты на поле. Итоговый трансфер зависит от официального предложения ПСЖ, позиции клубов и решения самого Гави.

22-летний Гави является воспитанником "Барселоны" и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения.