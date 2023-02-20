Лионель Месси прилетел в Барселону (Видео)

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 15:51
©instagram.com/leomessi

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе со своей семьей прилетел в Барселону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем столицу Каталонии он посетил впервые после Катара, где он в составе национальной команды стал победителем ЧМ-2022 по футболу.

Ранее в ПСЖ предоставили игрокам двухдневный отдых.

Между тем Месси не торопится продлевать с ПСЖ контракт, который истекает 30 июня. Также СМИ сообщали, что аргентинец может продолжить карьеру в клубе из MLS "Интер Майами". Еще не исключалось его возвращение в "Барселону", за которую он играл с 2003 по 2021 год. В Испании хотели бы, чтобы он закончил с футболом именно в каталонском клубе, где и начиналась его славная игровая карьера.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона

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