Вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил престижное признание во Франции, сообщают Vesti.kz. Авторитетное издание GQ назвало его человеком года.

"Для меня это большая честь. Я провёл невероятный сезон в ПСЖ и очень горжусь тем, чего нам удалось добиться. Не думаю, что это было бы возможно без моих одноклубников. Я горжусь собой и ими за то, что мы помогли мне получить эту награду", - заявил Кварацхелия.