Франция
27 октября 21:00

Кварацхелия прооперирован после матча с "Барселоной": что известно о восстановлении

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Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщают Vesti.kz.

Хирургическое вмешательство прошло успешно в одной из больниц Дохи (Катар), сообщает официальный сайт парижского клуба.

Теперь 25-летнему грузинскому футболисту предстоит пройти курс реабилитации. В ПСЖ пока не называют сроки его возвращения на поле. При подобных повреждениях восстановление обычно занимает от шести до девяти месяцев.

Кварацхелия получил травму в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором парижане одержали победу со счётом 4:2.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

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