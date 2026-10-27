Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщают Vesti.kz.

Хирургическое вмешательство прошло успешно в одной из больниц Дохи (Катар), сообщает официальный сайт парижского клуба.

Теперь 25-летнему грузинскому футболисту предстоит пройти курс реабилитации. В ПСЖ пока не называют сроки его возвращения на поле. При подобных повреждениях восстановление обычно занимает от шести до девяти месяцев.

Кварацхелия получил травму в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором парижане одержали победу со счётом 4:2.