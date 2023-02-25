Клуб Роналду хочет подписать Серхио Рамоса. Состоялись переговоры с окружением защитника

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:52
©instagram.com/psg

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, намерен подписать еще одного звездного футболиста - Серхио Рамоса, сообщают Vesti.kz.

Клуб уже связался с окружением испанского защитника. Также в "Аль-Насре" хотели бы видеть Луку Модрича из "Реала", но хорват намерен сосредоточиться на карьере в мадридском клубе. Рамоса также все устраивает в "Пари Сен-Жермене", но не факт, что парижане захотят продлить с ним контракт, истекающий этим летом.

При этом атмосфера в ПСЖ не самая лучшая, игроки недовольны нынешним главным тренером Кристофом Гальтье. Кроме того, судьба некоторых футболистов может решиться после ответного матча в Лиге чемпионов с мюнхенской "Баварией", если французы не смогут выйти в следующий этап турнира. Игра состоится в ночь на 9 марта в Германии.

36-летний Серхио Рамос перешел из "Реала" в ПСЖ в 2021 году. В нынешнем чемпионате Франции он провел 21 матч и отдал одну результативную передачу.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:52
Франция
Клуб Роналду хочет подписать Серхио Рамоса. Состоялись переговоры с окружением защитника
Сегодня , 11:27
Франция
Владелец "Челси" нацелился на покупку еще одного клуба
Сегодня , 09:16
Франция
Стало известно, почему Месси не хочет оставаться в ПСЖ
Вчера , 19:55
Франция
ФИФА обратилась к Месси и еще двум топ-игрокам
Вчера , 16:08
Франция
ПСЖ нашел замену главному тренеру
23 февраля, 13:16
Франция
"Челси", "Ливерпуль" и МЮ решили переманить самого дорогого футболиста мира
23 февраля, 10:31
Франция
Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео
23 февраля, 09:26
Франция
Стало известно, что Неймар сказал советнику ПСЖ во время ссоры
22 февраля, 16:37
Франция
Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб
22 февраля, 10:28
Франция
ПСЖ призвали продать Месси. Трансфер Лео назвали провалом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»