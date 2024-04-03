Женщина-арбитр получила "кол" за судейство: она вошла в историю

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:00
©L'Equipe

Авторитетное французское издание L'Equipe крайне низко оценило работу судейской бригады в матче 1/2 финала Кубка Франции "Лион" - "Валансьен" (3:0).

Так, женщина-арбитр Стефани Фраппар получила 1 из 10 баллов за свою работу. В матче был назначен спорный пенальти в ворота команды из Лиги 2, а также был отменен гол полузащитника "Валансьена" Кнокара.

"Отвратительный матч", - написало издание.

Отметим, что в 2022 году Фраппар стала первой женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира. Она работала главным арбитром на матче Германия - Коста-Рика (4:2).

Напомним, "Лион" вышел в финал турнира. Соперником команды Пьера Сажа в финале Кубка Франции станет победитель пары "Пари Сен-Жермен" - "Ренн". Их матч состоится 3 апреля.

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