Известна причина конфликта Мбаппе с Неймаром

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:57
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Озвучена причина напряженных отношений звезд клуба "Пари Сен-Жермен" - Неймара и Килиана Мбапппе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на L'Équipe. Это не мешает футболистам играть результативно.

По сведениям источника, Мбаппе уже два сезона не нравилась недисциплинированность Неймара, а после подписания нового контракта с клубом Килиан настаивал на продаже бразильца.

Конфликт между футболистами усилился в начале нынешнего сезона из-за действий игроков на футбольном поле. Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду.

Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Мбаппе семь голов в семи матчах. На счету Неймара восемь голов и семь ассистов в восьми играх.

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Метки:
ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан

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