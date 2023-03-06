Горячая супермодель посетила матч ПСЖ в сексуальном наряде и взорвала Интернет

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:00
©©instagram.com/knolldoll

Хорватская модель Ивана Кнолль посетила матч "Пари Сен-Жермена" и "Нанта" (4:2) в рамках 26-го тура чемпионата Франции, передают Vesti.kz.

Как и ожидалось, на футбол она пришла в откровенном наряде с глубоким декольте и открытым животом. Этим самым она взорвала соцсети, подписчики в Instagram завалили ее хвалебными комментариями, а пост собрал более 270 тысяч лайков.

К слову, на нее подписаны 3,5 миллиона человек.

Девушка осталась довольна игрой и поздравила форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, ставшего автором четвертого гола в ворота "Нанта".

Напомним, Кнолль поддерживала сборную Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре, посещая ее матчи в разных откровенных нарядах, чем вызывала недовольство у местных любителей футбола. Ведь в этой стране категорически запрещается женщинам надевать короткие платья, юбки и топы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ Хорватия ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:00
Франция
Горячая супермодель посетила матч ПСЖ в сексуальном наряде и взорвала Интернет
Вчера , 22:48
Франция
"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе
Вчера , 15:55
Франция
Месси добился уникального достижения в карьере
Вчера , 09:15
Франция
Мбаппе вошел в историю ПСЖ
4 марта, 13:56
Франция
Месси отклонил первое предложение ПСЖ о новом контракте
2 марта, 14:34
Франция
Месси заказал 35 золотых iPhone. Зачем ему столько?
2 марта, 11:03
Франция
Секс-скандал в ПСЖ: жена зведного футболиста подала на развод
2 марта, 08:15
Франция
Не забили пенальти и вылетели из Кубка. Сенсацией завершился матч во Франции
28 февраля, 20:58
Франция
Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб
28 февраля, 12:24
Франция
Скандал в ПСЖ: звездного футболиста обвинили в изнасиловании
© 2008 - 2023 ТОО «EML»