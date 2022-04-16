Главный тренер ПСЖ разочаровал футболистов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино разочаровал своих игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3), его сочли слишком пассивным, когда команда начала разваливаться, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на журналиста Адриена Гренье.

В ответном матче, который прошел 9 марта на "Сантьяго Бернабеу", парижане уступили со счетом 1:3. Хет-трик оформил Карим Бензема с 61-й по 78-ю минуту. Дальше прошел "Реал".

Отмечается, что в целом персонал ПСЖ никогда не был уверен в правильности выбора тренера. Аргентинцу некомфортно в Париже, он мечтает вернуться в Англию.

Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. 50-летний аргентинец выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции, но чемпионат Франции завершил на втором месте, уступив чемпионский титул "Лиллю". В июле 2021 года Почеттино продлил контракт с ПСЖ до лета 2023 года. С 2013 по 2019 год он работал в Англии с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом".

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