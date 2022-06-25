Футболист сборной Бразилии запустил воздушного змея и получил травму

©lookcharms.com
Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 17:52

Футболист французского "Лиона" Лукас Пакета - главный неудачник этого межсезонья, сообщает "Матч ТВ".

Бразилец только реанимировал карьеру, прилично заиграв в "Лионе", как получил нелепую травму.

Пакета неудачно отправил в небо воздушного змея, повредил палец и нарвался на операцию.

"Воспоминания о детских забавах приводят к последствиям. Запустил воздушного змея и порезал палец. Все хорошо, но чтобы избежать осложнений в дальнейшем, мне проведут небольшую операцию", - сказал он.

В карьере 24-летнего полузащитника также были "Милан" и "Фламенго". В сборную Бразилии привлекается с 2018 года.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:
И Сергея Морозова:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол Бразилия

Футбол Франция
0
Сегодня 17:52
© 2008 - 2022 ТОО «EML»