Футболист ПСЖ прокомментировал обвинения в изнасиловании

Футболист "Пари Сен-Жермен", Ашраф Хакими, заявил, что его обвинили в изнасиловании неправомерно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации, представленной каналом Telecinco, после того, как к нему было предъявлено обвинение, Хакими обсудил происходящее со своим другом и выразил свое мнение о заявлении, сделанном прокуратурой.

"Меня подставили, я чувствую, что меня обманывают", - приводятся слова футболиста сборной Марокко, переданные его другом.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что Хакими изнасиловал ее. Хотя она отказалась от заявления, она пояснила, что хотела просто "сообщить о случившемся". Девушка посетила дом игрока в Булоне 25 февраля. По ее словам, в доме Хакими целовал ее и прикасался к ней без ее согласия, а затем совершил изнасилование. Девушке удалось освободиться от футболиста, оттолкнув его ногой.

В настоящем сезоне Хакими провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.