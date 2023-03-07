Футболист ПСЖ прокомментировал обвинения в изнасиловании

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 23:02
©twitter.com/AchrafHakimi

Футболист "Пари Сен-Жермен", Ашраф Хакими, заявил, что его обвинили в изнасиловании неправомерно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации, представленной каналом Telecinco, после того, как к нему было предъявлено обвинение, Хакими обсудил происходящее со своим другом и выразил свое мнение о заявлении, сделанном прокуратурой.

"Меня подставили, я чувствую, что меня обманывают", - приводятся слова футболиста сборной Марокко, переданные его другом.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что Хакими изнасиловал ее. Хотя она отказалась от заявления, она пояснила, что хотела просто "сообщить о случившемся". Девушка посетила дом игрока в Булоне 25 февраля. По ее словам, в доме Хакими целовал ее и прикасался к ней без ее согласия, а затем совершил изнасилование. Девушке удалось освободиться от футболиста, оттолкнув его ногой.

В настоящем сезоне Хакими провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ Изнасилование

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:02
Франция
Футболист ПСЖ прокомментировал обвинения в изнасиловании
Вчера , 23:22
Франция
ПСЖ потерял Неймара. Подробности
Вчера , 13:00
Франция
Горячая супермодель посетила матч ПСЖ в сексуальном наряде и взорвала Интернет
5 марта, 22:48
Франция
"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе
5 марта, 15:55
Франция
Месси добился уникального достижения в карьере
5 марта, 09:15
Франция
Мбаппе вошел в историю ПСЖ
4 марта, 13:56
Франция
Месси отклонил первое предложение ПСЖ о новом контракте
2 марта, 14:34
Франция
Месси заказал 35 золотых iPhone. Зачем ему столько?
2 марта, 11:03
Франция
Секс-скандал в ПСЖ: жена зведного футболиста подала на развод
2 марта, 08:15
Франция
Не забили пенальти и вылетели из Кубка. Сенсацией завершился матч во Франции
© 2008 - 2023 ТОО «EML»