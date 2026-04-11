"Монако" намерен воспользоваться правом выкупа нападающего Ансу Фати, арендованного у "Барселоны", сообщает L’Equipe. Сумма возможной сделки оценивается примерно в 11 миллионов евро.

По данным источника, 23-летний испанский форвард комфортно чувствует себя в составе монегасков и заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в клубе. Однако ключевым препятствием на пути к полноценному трансферу остаются его финансовые условия.

В текущем сезоне "Монако" покрывает лишь половину зарплаты игрока, которая составляет около 250 тысяч евро в месяц. При этом самым высокооплачиваемым футболистом команды остается полузащитник Денис Закария, зарабатывающий порядка 330 тысяч евро ежемесячно.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами.