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Европейский клуб решил судьбу главного тренера после поражения 1:9: он проработал два месяца

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Европейский клуб решил судьбу главного тренера после поражения 1:9: он проработал два месяца ©x.com/RCLens

Главный тренер "Ланса" Янник Каюзак отправлен в отставку после разгромного поражения от итальянского "Комо" со счётом 1:9, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Ланса" Янник Каюзак отправлен в отставку после разгромного поражения от итальянского "Комо" со счётом 1:9, сообщают Vesti.kz.

Руководство французского клуба не стало мириться с таким результатом, а об увольнении специалиста сообщают международные СМИ.

Каюзак возглавил "кроваво-золотых" всего два месяца назад, сменив Дино Топпмёллера, чьё увольнение сопровождалось скандалом. К тому моменту "Ланс" переживал один из лучших периодов в своей истории: в сезоне-2025/26 команда практически до последнего тура боролась с ПСЖ за чемпионский титул, а в мае выиграла Кубок Франции.

Однако катастрофический разгром на домашнем стадионе в матче с "Комо" перечеркнул все прежние достижения в глазах руководства. В итоге Каюзак не сохранил свой пост и покинул клуб спустя всего несколько месяцев после назначения.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель Олимпик 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца Олимпик 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако ФК 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн Стад 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18 Гавр 10 0 2 8 9-22 2

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Лига наций 2026/27   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
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