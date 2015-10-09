Европейский клуб решил судьбу главного тренера после поражения 1:9: он проработал два месяца

Главный тренер "Ланса" Янник Каюзак отправлен в отставку после разгромного поражения от итальянского "Комо" со счётом 1:9, сообщают Vesti.kz.

Руководство французского клуба не стало мириться с таким результатом, а об увольнении специалиста сообщают международные СМИ.

Каюзак возглавил "кроваво-золотых" всего два месяца назад, сменив Дино Топпмёллера, чьё увольнение сопровождалось скандалом. К тому моменту "Ланс" переживал один из лучших периодов в своей истории: в сезоне-2025/26 команда практически до последнего тура боролась с ПСЖ за чемпионский титул, а в мае выиграла Кубок Франции.

Однако катастрофический разгром на домашнем стадионе в матче с "Комо" перечеркнул все прежние достижения в глазах руководства. В итоге Каюзак не сохранил свой пост и покинул клуб спустя всего несколько месяцев после назначения.

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