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Экшен во Франции: матч прервали из-за массовой драки футболистов и выбежавших на поле болельщиков

Экшен во Франции: матч прервали из-за массовой драки футболистов и выбежавших на поле болельщиков
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Франция

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" был остановлен на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты "Ниццы" начали бросать пластиковые бутылки и посторонние предметы в футболиста "Марселя" Димитри Пайета, и тот швырнул одну из них обратно на трибуны. Все это и привело к заварухе на поле, куда выбежали болельщики. Один из представителей команд даже ударил фаната.

Как сообщают зарубежные СМИ, некоторые футболисты "Марселя" получили повреждения во время потасовки, при этом клуб впоследствии отказался доигрывать матч. Не исключается, что "Марселю" теперь грозит техническое поражение со счетом 0:3.

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Метки:
Франция

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