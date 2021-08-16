Нападающий "Бордо" потерял сознание во время матча. Стоял в стенке и внезапно рухнул на газон

Игрок "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание на поле во время матча второго тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:2), сообщает Eurosport.

В одном из эпизодов встречи полузащитник "Марселя" Димитри Пайет собирался исполнить штрафной удар, но внезапно на газон рухнул форвард жирондинцев Самуэль Калу, стоявший в стенке. На поле молниеносно появились врачи, а игроки обступили нападающего, чтобы загородить его от камер.



Футболист практически сразу очнулся и изъявил желание продолжить встречу, однако тренерский штаб решил все же перестраховаться и произвел замену.

Врачи и тренеры очень внимательно относятся к таким случаям, особенно после остановки сердца Кристиана Эриксена на Евро-2020. В данный момент "Бордо" занимает 16-ю строчку в Лиге 1.

Фото: Reuters©

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