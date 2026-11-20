Бывший футболист сборной Франции Бенуа Тремулинас неожиданно решил вернуться в футбол, сообщают Vesti.kz.

40-летний защитник возобновил карьеру спустя семь лет после объявления об уходе и теперь будет выступать за "Бордо", который играет в шестом дивизионе французского футбола.

Клуб сообщил, что экс-футболист уже приступил к тренировкам с основной группой.

"Бенуа Тремулинас сегодня утром возобновил тренировки в общей группе. Мы очень рады твоему возвращению и будем поддерживать тебя на протяжении всего этого непростого, но прекрасного пути. Спасибо!" - говорится в заявлении "Бордо".



За карьеру Тремулинас защищал цвета "Бордо", киевского "Динамо", "Сент-Этьена" и "Севильи". В составе сборной Франции он провел пять матчей, не отметившись голами или ассистами.