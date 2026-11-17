Бывший защитник сборной Франции Левен Кюрзава объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщают Vesti.kz. О своём решении 34-летний футболист сообщил в социальных сетях, опубликовав эмоциональное обращение.

"Пришло время выбрать подходящий момент, чтобы поставить точку. Я должен перевернуть эту великолепную страницу после многих лет мечтаний, страсти, жертв и эмоций. Футбол научил меня всему и подарил так много. Гораздо больше, чем просто карьеру. Это целая жизнь", – написал Кюрзава.

Француз является воспитанником "Монако", за который выступал с 2010 года на протяжении пяти лет. В 2015-м защитник перебрался в "Пари Сен-Жермен", где провёл следующие девять сезонов. В 2025 году он продолжил карьеру в португальской "Боавиште", а последней командой в его послужном списке стал индонезийский "Персиб Бандунг", за который он выступал в 2026 году.

В период с 2014 по 2019 год Кюрзава привлекался в национальную сборную Франции. За клубную карьеру он пять раз становился чемпионом Франции, четырежды выигрывал Кубок страны. Всего в активе защитника 18 командных трофеев.