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Новости спорта Футбол Франция
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Экс-игрок ПСЖ отреагировал на "мыльную оперу" вокруг Мбаппе

Экс-игрок ПСЖ отреагировал на "мыльную оперу" вокруг Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe/

Бывший футболист "Пари Сен-Жермена" Жером Ротен поделился мнением по поводу ситуации вокруг нападающего парижан Килина Мбаппе, назвав проходящее "мыльной оперой", сообщают Vesti.kz.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с французским клубом. После этого ПСЖ отстранил форварда от основной команды. В результате Килиан пропустил предсезонное турне, а также первый тур Лиги 1. В матче второго тура нападающий вышел на замену в игре с "Тулузой" (1:1), заработал пенальти и реализовал 11-метровый.

После этого появилась информация, что Мбаппе договорился с ПСЖ, что не уйдет бесплатно. Кроме того, форварда выбрали третьим вице-капитаном команды тайным голосованием.

"Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав ПСЖ подходит ему больше. Я уверен, что Луис Энрике приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места Килиана – в Париже", – сказал Ротен в эфире RMC Sport.

Сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро. СМИ писали, что он перейдет в "Реал", однако мадридский клуб предложений о трансфере до сих пор не сделал.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, куда перешел из "Монако" за  180 миллионов евро. В составе парижан форвард провел 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Контракт игрока с клубом из Парижа действует до лета 2024 года.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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