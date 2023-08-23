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Новости спорта Футбол Франция
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В ПСЖ провели тайное голосование по Мбаппе

В ПСЖ провели тайное голосование по Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe/

Футболисты "Пари Сен-Жермена" определились с капитаном команды на сезон, сообщают Vesti.kz.

За последние недели в ПСЖ произошло много изменений. Клуб активную трансферную кампанию, подписав Усмана Дембеле, Гонсалу Рамуша, Марко Асенсио, Мануэля Угарте и Лукаса Эрнандеса. При этом из команды ушли Неймар, Лионель Месси и Серхио Рамос.

В то же время ПСЖ пытается уладить ситуацию с Килианом Мбаппе. 24-летний нападающий был отлучен от основной команды, но недавно вернулся.

Возвращение Мбаппе в команду совпало с выбором капитана. Во время одной из пресс-конференций главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что игроки сами решат, кто будет играть с повязкой.

По информации RMC Sport, футболисты ПСЖ приняли участие в тайном голосовании, по итогам которого защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в ПСЖ (в том числе менеджерам) понравилось, что изначально капитана на старте сезона выбрали голосованием в неформальной обстановке.

Накануне выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и Маркиньос сохранил повязку. Бразилец стал первым капитаном парижан с сезона-2020/21 и его позиция пока не изменится.

Первым вице-капитаном стал Данилу Перейра, вторым – Преснел Кимпембе, третьим – Мбаппе, будущего которого в ПСЖ остается под вопросом.

ПСЖ выставил ценник на Мбаппе. Назван покупатель

Напомним, ПСЖ стартовал в чемпионате Франции с двух ничьих. Парижане выиграли первенство в прошлом сезоне.

Что касается Мбаппе, то форвард принял окончательное решение не уходить из ПСЖ до окончания своего контракта. Отмечалось, что клуб на протяжении сезона-2023/24 готов держать футболиста вдали от основной команды, если не продаст его этим летом.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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