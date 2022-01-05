Чемпион мира решил уйти из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение уйти из каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний француз согласен покинуть "сине-гранатовых" в январе на условиях аренды до конца сезона без опции выкупа.

Умтити хочет получить игровую практику в преддверии чемпионата мира-2022. В приоритете у игрока клуб - участник еврокубков, желательно из АПЛ или Серии А.

Летом защитник отклонил пять предложений от разных клубов, попросив дать ему последний шанс. Клуб пошел игроку навстречу, однако игрок не смог проявить себя.

Сейчас "Барселоне" нужно в срочном порядке разгружать зарплатную ведомость, чтобы заявить новичков, а у Умтити одна из самых высоких зарплат в клубе.

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В этом сезоне защитник провел лишь один матч за "Барселону" во всех турнирах – 12 декабря с "Осасуной" (2:2) в Ла Лиге. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2023 года.

В "Барселону" Умтити перешел в 2016 году из французского "Лиона". В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года.