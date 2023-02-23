"Челси", "Ливерпуль" и МЮ решили переманить самого дорогого футболиста мира

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:16
©instagram.com/k.mbappe

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ). Футболиста хотят подписать "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Football Insider, топ-клубы АПЛ следят за ситуацией Мбаппе в ПСЖ, где он недоволен своим положением. Ранее Килиан раскритиковал трансферную политику клуба, также у него был конфликт с другой звездой парижан Неймаром. В результате во Франции снова заговорили об отъезде Мбаппе из ПСЖ.

В прошлом году его безуспешно пытался подписать "Реал". В итоге 24-летний нападающий продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.

В текущем чемпионате Франции Килиан провел 20 матчей, забил 15 голов и отдал два ассиста.

Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСЖ Мбаппе Килиан

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