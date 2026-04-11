Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека высказался с критикой в адрес нападающего Эндрика после возвращения из расположения сборной Бразилии.

Ранее на этой неделе 19-летний бразилец и его жена Габриэли объявили о том, что ждут ребенка.

"Я недоволен игрой Эндрика. Он устал после поездки в сборную Бразилии, но он должен показывать более результативную игру. Он нам нужен", — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Фонсеки.

В этом сезоне Эндрик забил 6 голов и сделал 5 голевых передач в 15 матчах во всех турнирах.

Отметим, что форвард выступает в "Лионе" на правах аренды и принадлежит мадридскому "Реалу".