"Барселона" не теряет надежд вернуть Месси

Испанская "Барселона" сохраняет попытки вернуть аргентинца Лионеля Месси, сообщает ESPN. При этом шансы на успешную сделку остаются незначительными.

Как отмечает источник, возвращение нападающего в клуб по окончании контракта с французским "Пари Сен-Жерменом" маловероятно. Сообщается, что у каталонцев сохранились перед 35-летним игроком долги по зарплате.

По мнению вице-президента "Барселоны" Эдуардо Ромеу, сделка будет возможна с финансовой точки зрения, если Месси присоединится к команде в качестве свободного агента. В то же время ПСЖ намерен продлить контракт с Месси.

Кроме того, сообщается что аргентинец заинтересовал клуб МЛС "Интер Майами".

Месси, выступавший с начала карьеры за "Барселону", ушел в ПСЖ летом 2021 года в качестве свободного агента. В составе каталонцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец рекордные семь раз выигрывал "Золотой мяч". В составе сборной Аргентины Месси доходил до финала чемпионата мира 2014 года и выигрывал Олимпийские игры (2008) и Кубок Америки (2021).