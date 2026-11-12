20-летний аргентинец привлёк внимание ПСЖ: впереди громкий трансфер?

Вингер "Бенфики" Джанлука Престианни привлёк внимание одного из европейских грандов - интерес к 20-летнему аргентинцу проявляет "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Парижане внимательно изучают игру молодого футболиста, который проводит впечатляющий сезон в составе лиссабонцев. Об этом сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

Между тем руководство "Бенфики" рассчитывает сохранить перспективного аргентинца и уже пытается договориться с ним о продлении контракта, однако стороны пока не могут прийти к соглашению.

В нынешнем сезоне Престианни провёл 20 матчей за португальский клуб, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вингера составляет 40 миллионов евро.